Levent Dörter ve Dilan Çıtak Tatlıses aşklarının 5’nci yılını kutladı

Koronavirüs nedeniyle zor günler atlatan şarkıcı Levent Dörter, Dilan Çıtak Tatlıses ile aşkının 5’nci yılını kutladı. Kovid-19 teşhisiyle hastaneye gittiği güne ait sevgilisinin üzgün halini paylaşan Dörter, altına duygulandıran bir not ekledi. Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı.

Şarkıcı Levent Dörter, önceki gün sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile aşkının 5'nci yılını kutladı.

Sosyal medyada Covid-19 teşhisiyle hastaneye ilk yattığı an sevgilisinin üzgün halini paylaşan Dörter, altına şu notu düştü: "Hayatınızda en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız."

Levent Dörter, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşım ile koronavirüsü tamamen yendiğini duyurdu. Hastalık nedeniyle zor günler geçiren ve bir süre hastanede tedavi altına alınan Dörter, yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.