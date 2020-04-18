Atv’den Ramazan müjdesi! Öykü Gürman ile Ferdi Kurtuldu’nun sunacağı ‘Evde Biz Bize’ ekrana kilitleyecek!
Gündüz kuşağının vazgeçilmezlerinden olan atv, Ramazan ayında yeni bir programla ekranda yerini almaya hazırlanıyor! Öykü Gürman ile Ferdi Kurtuldu’nun sunacağı ‘Evde Biz Bize’, 27 Nisan’dan itibaren hafta içi her gün evlerinize hem neşe getirecek hem de sizleri bilgilendirecek.
Gündüz kuşağının vazgeçilmezlerinden olan atv, Ramazan ayında yeni bir programla ekranda yerini almaya hazırlanıyor! Hafta içi her gün, saat 14.00'te canlı olarak ekran başındaki izleyicilerle buluşacak olan, yemek, sağlık, müzik, astroloji, psikoloji, geleneksel tıp gibi pek çok konunun konuşulacağı, canlı telefon bağlantılarıyla soruların paylaşılacağı Evde Biz Bize'yi sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da herkesi büyüleyen güzel ve başarılı şarkıcı, oyuncu Öykü Gürman ile bitmeyen enerjisi ve neşesiyle harekete geçiren, güldüren başarılı oyuncu Ferdi Kurtuldu sunacak.
ATV İLE HAYAT EVDE GÜZEL!
Sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişe, son trendler, doğru bilinen yanlışlar, alanında en iyi doktor, geleneksel tıp uzmanı, spor eğitmeni, astrolog gibi konukların yanı sıra hem sesi, hem el becerisi hem de keyifli sohbeti ile renk katacak olan ünlü konuklarıyla farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılacak. En güzel iftar yemekleri biz bizeyken pişirilecek.
Ekran başındakilerin kolayca yapabilecekleri pratik, lezzetli, kolay yemek tarifleri stüdyoda canlı olarak anlatılacak. Alanında uzman doktorlarla gerçekleştirilecek sohbetlerle, evlerinde kalan izleyicilerin merak ettikleri tüm sorular en doğru isimlerden yanıt bulacak. En sevilen oyuncular, sunucular, sosyal medya fenomenleri yapacakları canlı bağlantılarla evlerinden tüyolar verecek. Bunların yanı sıra Öykü Gürman kadife sesiyle kulakların pasını silecek.
Sağlımız için evde kalmamız gereken bu günlerde, tüm aile bireyleri Evde Biz Bize' de moral bulacak!
Evde Biz Bize 27 Nisan Pazartesi atv'de!
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