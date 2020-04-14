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Ünlü oyuncu Yavuz Seçkin’in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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ÜNLÜ OYUNCUNUN ACI GÜNÜ! SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Ünlü oyuncu ve radyo yapımcısı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ağabeyi ’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşadığı kayıp sonrası çok üzgün olduğunu duyuran Seçkin, ağabeyinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

İlk defa katıldığı bir yarışma programında sergilediği taklit yeteneği sayesinde birinci olmaya hak kazanan ve kariyerinin devamında radyo programı sunuculuğu koltuğunda oturarak adını geniş kitlelere duyuran 'den kötü haber geldi.

Birbirinden ünlü pek çok ismi başarılı bir şekilde taklit etmesiyle popülaritesini artıran Yavuz Seçkin'in ağabeyi haaytını kaybetti. Sosyal mecra üzerinden gönderi yayınlayan ünlü radyo programcısı Seçkin, ağabeyi 'in ani kalp krizi geçirmesi sonucunda hayata tutunamayarak vefat ettiğinin bilgisini paylaştı.

Seçkin, ağabeyinin acı haberini hesabı aracılığıyla şu ifadelerle takipçilerine duyurdu:

"Sevgili abim Coşkun Seçkin'i bugün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında kaybettik. Çok üzgünüm, çok erken kaybettik. Başımız sağolsun."

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