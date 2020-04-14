Ünlü oyuncu Yavuz Seçkin’in acı günü! Sosyal medyadan duyurdu!
Ünlü oyuncu ve radyo yapımcısı Yavuz Seçkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ağabeyi Coşkun Seçkin’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşadığı kayıp sonrası çok üzgün olduğunu duyuran Seçkin, ağabeyinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
İlk defa katıldığı bir yarışma programında sergilediği taklit yeteneği sayesinde birinci olmaya hak kazanan ve kariyerinin devamında radyo programı sunuculuğu koltuğunda oturarak adını geniş kitlelere duyuran Yavuz Seçkin'den kötü haber geldi.
Birbirinden ünlü pek çok ismi başarılı bir şekilde taklit etmesiyle popülaritesini artıran Yavuz Seçkin'in ağabeyi haaytını kaybetti. Sosyal mecra üzerinden gönderi yayınlayan ünlü radyo programcısı Seçkin, ağabeyi Coşkun Seçkin'in ani kalp krizi geçirmesi sonucunda hayata tutunamayarak vefat ettiğinin bilgisini paylaştı.
Seçkin, ağabeyinin acı haberini sosyal medya hesabı aracılığıyla şu ifadelerle takipçilerine duyurdu:
"Sevgili abim Coşkun Seçkin'i bugün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında kaybettik. Çok üzgünüm, çok erken kaybettik. Başımız sağolsun."
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