Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün coronavirüs paylaşımı beğeni rekoru kırdı

ATV'nin başarılı dizisi Hercai’de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü, coronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı ders niteliğindeki paylaşımıyla Instagram'da beğeni rekoru kırdı.

Akın Akınözü, önceki gün Instagram'dan takipçilerine "Evde kal" çağrısı yapıp uzun bir yazı kaleme aldı. atv'nin dizisi Hercai'nin yıldızı, "Evde kal, durmayı öğren, sıkılmaya başla, önceliklerini hatırla, başkalarını düşün, sabırlı ol ve ders al" deyip ekledi:

"Buna benzer olaylar tarihte yaşandı ve geçti; panik yapmak, yarardan çok zarar getirir. Korku olabilir ama nefret olmak zorunda değil. Evde Kal; çünkü dünya senin tek evin ve ona ödemen gereken büyük bir borcun var..."