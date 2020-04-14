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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün coronavirüs paylaşımı beğeni rekoru kırdı

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI BEĞENİ REKORU KIRDI

ATV'nin başarılı dizisi ’de karakterine hayat veren , coronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı ders niteliğindeki paylaşımıyla 'da beğeni rekoru kırdı.

, önceki gün 'dan takipçilerine "Evde kal" çağrısı yapıp uzun bir yazı kaleme aldı. atv'nin dizisi 'nin yıldızı, "Evde kal, durmayı öğren, sıkılmaya başla, önceliklerini hatırla, başkalarını düşün, sabırlı ol ve ders al" deyip ekledi:

"Buna benzer olaylar tarihte yaşandı ve geçti; panik yapmak, yarardan çok zarar getirir. Korku olabilir ama nefret olmak zorunda değil. Evde Kal; çünkü dünya senin tek evin ve ona ödemen gereken büyük bir borcun var..."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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