Ünlü sanatçı Özkan Uğur'un acı kaybı!
Ünlü sanatçı Özkan Uğur’un abisi Tarık Uğur hayatını kaybetti. Acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Uğur, duygusal bir not yazdı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'un ağabeyi Tarık Uğur hayatını kaybetti. Tarık Uğur'un neden hayatını kaybettiği bilinmezken Uğur, bu acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte Özkan Uğur'un o paylaşımı:
Canım abimi kaybettik Allah rahmet eylesin. Bana ilk tek manyetikli elektro gitarımı alarak müziğe başlamama vesile oldu. Bir anlamda hayat yolumu çizdi. Nur içinde yat abicim. Daima kalbimizde olacaksın. Başımız sağ olsun
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