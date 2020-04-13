Ajda Pekkan’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür

Ajda Pekkan, bu zor dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, sağlık çalışanı, eczacı ve marketçiler gibi hayatın devam etmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

Ajda Pekkan, bu zor dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, sağlık çalışanı, eczacı ve marketçiler gibi hayatın devam etmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

Instagram'dan açıklama yapan Süperstar, "Salgını ilk günden beri büyük bir tedirginlikle izliyorum. Bu mücadelede bize düşen ise mümkün oldukça evlerimizde kalıp, bulaşıcılığı en aza indirmek" notunu yazdı.