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Ajda Pekkan’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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AJDA PEKKAN’DAN FAHRETTİN KOCA'YA TEŞEKKÜR

, bu zor dönemde Sağlık Bakanı başta olmak üzere, sağlık çalışanı, eczacı ve marketçiler gibi hayatın devam etmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

, bu zor dönemde Sağlık Bakanı başta olmak üzere, sağlık çalışanı, eczacı ve marketçiler gibi hayatın devam etmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

Instagram'dan açıklama yapan Süperstar, "Salgını ilk günden beri büyük bir tedirginlikle izliyorum. Bu mücadelede bize düşen ise mümkün oldukça evlerimizde kalıp, bulaşıcılığı en aza indirmek" notunu yazdı.

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