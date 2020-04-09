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Sağlık çalışanları için yardım zinciri başlattı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YARDIM ZİNCİRİ BAŞLATTI!

Corona virüs salgını nedeniyle çok yoğun şekilde çalışan saplık çalışanları için bir destek de tasarımcı 'den geldi. Şişli ve 'nin çalışanlarına bir hafta boyunca catering şirketinden yemek gönderen İnce yardım zinciri başlattı.

Coron virüs salgını sebebiyle yoğun şekilde çalışan sağlık personellerine destek sürüyor. Tasarımcı de Şişli ve 'nin çalışanlarına bir hafta boyunca Bross Life Catering'ten yemek göndererek yardım zinciri başlattı.

Manu Çanta Atölyesi ve da bu zincire katılacaklarını duyurdu. Karaağaçlı, "Bireysel yardımları çevremizde herkes yapıyor. Kimi zaman bunlar küçük çapta kalabiliyor. Biz de manevi olarak böyle bir hareketin içinde bulunurken desteğimizi zincire dönüştürmek istedik" dedi.

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