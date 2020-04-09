Sağlık çalışanları için yardım zinciri başlattı!

Corona virüs salgını nedeniyle çok yoğun şekilde çalışan saplık çalışanları için bir destek de tasarımcı Milka Karaağaçlı İnce'den geldi. Şişli ve Sarıyer Etfal Hastaneleri'nin acil servis çalışanlarına bir hafta boyunca catering şirketinden yemek gönderen İnce yardım zinciri başlattı.

Coron virüs salgını sebebiyle yoğun şekilde çalışan sağlık personellerine destek sürüyor. Tasarımcı Milka Karaağaçlı İnce de Şişli ve Sarıyer Etfal Hastaneleri'nin acil servis çalışanlarına bir hafta boyunca Bross Life Catering'ten yemek göndererek yardım zinciri başlattı.

Manu Çanta Atölyesi ve Burcu Esmersoy da bu zincire katılacaklarını duyurdu. Karaağaçlı, "Bireysel yardımları çevremizde herkes yapıyor. Kimi zaman bunlar küçük çapta kalabiliyor. Biz de manevi olarak böyle bir hareketin içinde bulunurken desteğimizi zincire dönüştürmek istedik" dedi.