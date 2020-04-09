Ozan Doğulu'ya eski eşi Ece Yosmaoğlu'ndan sert tepki: Bu nasıl sorumsuzluk!
Ozan Doğulu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisi Hera Aslan'la 20 Mart'ta Bodrum'a gitti. Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat yasağına takılan Doğulu, İstanbul'daki 3 kızından ayrı kaldı. İddialara göre, ünlü şarkıcıya eski eşinden 'Bu nasıl sorumsuzluk' diye tepki geldi.
Müzisyen Ozan Doğulu, 'evde kal' uyarılarına kulak asmadı ve Hera Aslan'la 20 Mart'ta İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Müzisyen, seyahat yasakları getirilince 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen aşkıyla Bodrum'da kaldı.
Buna en çok üzülen ise Ozan Doğulu'nun kızları oldu.
Eski eşinden üç kızı olan müzisyen, kızlarına kavuşabilmek için seyahat yasağının bitmesini beklerken iddialara göre Ece Yosmaoğlu ile de gerginlik yaşadı. Bu zorlu süreçte üç kızıyla beraber kalan Yosmaoğlu, sevgilisiyle Bodrum'a giden Ozan Doğulu'ya "Bu nasıl bir sorumsuzluk!" diye sitem etti.
Şarkıcı Hera Aslan, Ozan Doğulu'nun Bodrum'daki evinden önceki gün bu kareyi paylaştı.
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