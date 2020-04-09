Müzik dünyası yasta! Çağlan Tekil hayatını kaybetti

Çağlan Tekil’in ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu. Müzik yazarlığı ve radyo programcılığı yapan 49 yaşındaki Tekil, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, önceki akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tekil'in ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

15 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, önceki akşam hayatını kaybetti.

49 yaşındaki Tekil'in cenazesi dün Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Laneth, Headbang, Blue Jean, Radyo Eksen gibi platformlardan rock ve metal müziğin Türkiye'de gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Sanatçı dostları Tekil'e şu sözlerle veda etti:

*Şebnem Ferah: Benim zarif, dengeli, düşünceli arkadaşım. Sevgi dolu arkadaşım. Sayısız insanın müzik zevkine katkıda bulunmuş, engin birikimli, beyefendi Çağlan'ım. 30 yıl... Çok üzgünüm. Seni çok seviyorum.

* Janset Paçal: Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

* Kutlukhan Perker: Güle güle kardeşim, öbür tarafta görüşürüz.

* Demir Demirkan: Ah be Çağlan, huzur içinde uyu...

* Aslı Gökyokuş: Hep bir hüzün vardı gözlerinde... Tanıştığımız ilk günden beri öyle hissettim. Hoşça kal Çağlan...* Harun Tekin: Hep birlikte her neyimiz eksikse onda fazla fazla vardı. Tevazu, nezaket, bilgi birikimi, istikrar, sabır, kültür işçisi, "baron", öğretmen, yayıncı, ince bir beyefendi ve aslan gibi metalci Çağlan Tekil... Hepimizin üstünde emeğin var, uğurlar olsun.