Dilan Çıtak Tatlıses'ten iddialara cevap: Tat kaçıran iftira!

Sevgilisi Levent Dörter'den sonra coronavüris olan Dilan Çıtak Tatlıses'in reklam için yalan söylediği iddia edildi. İddialara cevap veren 30 yaşındaki şarkıcı da Covid-19 pozitif sonucunu yayınladı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde coronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Sevgilisi Levent Dörter'den sonra coronavüris olan Dilan Çıtak Tatlıses'in de reklam için yalan söylediği iddia edildi. 30 yaşındaki şarkıcı da Covid-19 pozitif sonucunu yayınladı.

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı, paylaşımına da şöyle yazdı: "Hastalığımın yalan olup olmadığı tartışmalarını bırakıp zamanınızı kendinizi korumak için harcayın."