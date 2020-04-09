09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Dilan Çıtak Tatlıses'ten iddialara cevap: Tat kaçıran iftira!

Dilan Çıtak Tatlıses'ten iddialara cevap: Tat kaçıran iftira!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
İDDİALARA CEVAP: TAT KAÇIRAN İFTİRA!

Sevgilisi 'den sonra coronavüris olan Tatlıses'in reklam için yalan söylediği iddia edildi. İddialara cevap veren 30 yaşındaki şarkıcı da Covid-19 pozitif sonucunu yayınladı.

'in kızı Tatlıses, geçtiğimiz günlerde coronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Sevgilisi 'den sonra coronavüris olan Dilan Çıtak Tatlıses'in de reklam için yalan söylediği iddia edildi. 30 yaşındaki şarkıcı da Covid-19 pozitif sonucunu yayınladı.

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı, paylaşımına da şöyle yazdı: "Hastalığımın yalan olup olmadığı tartışmalarını bırakıp zamanınızı kendinizi korumak için harcayın."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA