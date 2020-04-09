Doktorluğu bırakan Ferhat Göçer’den takdir toplayan açıklama
Şarkıcı Ferhat Göçer bir süre önce 25 yıllık doktorluk kariyerini noktalayarak emekli olmuştu. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nin canlı yayınına katılan Göçer samimi açıklamalarda bulundu. Göçer, koronavirüse karşı büyük bir mücadele verildiği bu dönemde "Göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?" sorusuna verdiği cevapla övgü topladı.
Ferhat Göçer, katıldığı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nin canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu. 25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan Ferhat Göçer'e, corona virüs salgını nedeniyle geçirdiğimiz bu zorlu süreçle hekimliğe geri dönmekle ilgili pek çok soru geldi.
'İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA KOŞA KOŞA GİDERİM'
İzleyicilerin "Bu dönemde göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?" soruları üzerine ünlü şarkıcı, "Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım. Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım" dedi.
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