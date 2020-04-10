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Tuğba Coşkun'un ve sevgilisi Fikret Orman'ın Yunanistan hayali!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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TUĞBA COŞKUN'UN VE SEVGİLİSİ FİKRET ORMAN'IN YUNANİSTAN HAYALİ!

Tüm dünya gibi günlerdir evde olan Tuğba Coşkun, bugünlerde kurduğu hayali açıkladı. Coşkun’un karantina sonrasındaki ilk planı, sevgilisi ’la ’a gitmek!

Herkes gibi kurallara uyup evinden çıkmayan Tuğba Coşkun, önceki gün 'da yaptığı bir anketi paylaştı. Ablası Şeyda Coşkun'la birlikte yaşam koçluğu yapan 41 yaşındaki güzel, en sevdiği tatil arkadaşının sevgilisi olduğunu söyledi.

Salgın öncesine kadar Beşiktaş'ın eski başkanıyla dünyanın birçok yerini gezen Tuğba Coşkun, karantina sonrası için kurduğu hayali de açıkladı. Eski eşi Mehmet Ali Erbil'den bir oğlu olan Coşkun'un hayali, Fikret Orman'la 'da tatil yapmak.

Coşkun, önceki gün sosyal medyadan yaptığı soru cevapta en sevdiği tatil arkadaşının Orman olduğunu söyledi.

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