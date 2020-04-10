Tuğba Coşkun'un ve sevgilisi Fikret Orman'ın Yunanistan hayali!
Tüm dünya gibi günlerdir evde olan Tuğba Coşkun, bugünlerde kurduğu hayali açıkladı. Coşkun’un karantina sonrasındaki ilk planı, sevgilisi Fikret Orman’la Yunanistan’a gitmek!
Herkes gibi kurallara uyup evinden çıkmayan Tuğba Coşkun, önceki gün Instagram'da yaptığı bir anketi paylaştı. Ablası Şeyda Coşkun'la birlikte yaşam koçluğu yapan 41 yaşındaki güzel, en sevdiği tatil arkadaşının sevgilisi Fikret Orman olduğunu söyledi.
Salgın öncesine kadar Beşiktaş'ın eski başkanıyla dünyanın birçok yerini gezen Tuğba Coşkun, karantina sonrası için kurduğu hayali de açıkladı. Eski eşi Mehmet Ali Erbil'den bir oğlu olan Coşkun'un hayali, Fikret Orman'la Yunanistan'da tatil yapmak.
Coşkun, önceki gün sosyal medyadan yaptığı soru cevapta en sevdiği tatil arkadaşının Orman olduğunu söyledi.
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