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Ünlü oyuncu Beyti Engin’den kötü haber!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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ÜNLÜ OYUNCUDAN KÖTÜ HABER!

Ünlü oyuncu ’den korkutan haber geldi. Kalp krizi geçiren Engin hemen ameliyata alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

kalp krizi geçirdi. Hemen operasyona alınan ünlü oyuncuya üç stent takıldı. Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Instagram'dan sevenlerine seslenen Engin, "Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DOSTLARINDAN DESTEK MESAJI YAĞDI

Beyti Engin'in dostları ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu;

HASİBE EREN: Ah Beyti'cim çok çok geçmiş olsun

LEVENT CAN: Birer ay arayla aynı şeyi tecrübe ettik kardeşim, dün duydum ben de neyse ki sonrasında iyi haberini aldım sevindim. Çok çok geçmiş olsun kaldığımız yerden biraz daha dikkat ederek devam edeceğiz artık

MURAT AKKOYUN: Beyti geçmiş olsun

ZEYNEP ÇAMCI: Çok geçmiş olsun canım Beyti. Acil şifalar

BURCU BİRİCİK: Aa... İyisin çok şükür. Çok çok geçmiş olsun canım Beyti

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