Burak Hakkı coronavirüs nedeniyle ayrı düştüğü sevgilisi Hara Pappa ile böyle buluştu

Coronavirüs nedeniyle ayrı düşen Burak Hakkı ile Hara Pappa, geçtiğimiz akşam bir Yunanistan kanalında buluştu. Kendisi Çanakkale’de, sevgilisi Atina’da olan yakışıklı oyuncu, ‘Mesafeler aşka engel değil’ dedi.

Burak Hakkı, coronavirüs salgını nedeniyle annesi ve oğluyla bir süre önce Gelibolu'nun Güneyli Köyü'nde bulunan çiftliğine yerleşti. Çiftliğinde bahçe işleriyle uğraşan yakışıklı oyuncu, evlilik hazırlıkları yaptığı Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ise zorunlu olarak ayrıldı. Yunan model ile yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz akşam Yunanistan'da yayın yapan Star TV'ye bağlandı.

Canlı yayında buluşan aşıklar, duygusal anlar yaşadı. Hara Pappa'nın Yunanistan'da; kendisinin ise Türkiye'de bulunmasının aşklarına engel olamayacağını söyleyen Burak Hakkı, ekledi: "Coronavirüs, hepimize sınırların sevgiye engel olmadığını gösterdi. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun herkesin kalbi, bu salgının bitmesi için atıyor."

Yunanistan'daki bir TV kanalındaki canlı yayına bağlanan çift, herkesin önünde bir kez daha aşklarını ilan etti.