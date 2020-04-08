Oyuncu Bestemsu Özdemir yasağı hiçe sayıp markete maskesiz girdi
Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün büyük bir sorumsuzluk gösterdi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri hiçe sayan 29 yaşındaki oyuncu, yasağı delip markete maskesiz girdi. Gazetecileri görünce de panikledi.
Tüm Türkiye, yetkililerin uyarılarına kulak asarken Bestemsu Özdemir, yasakları hiçe saydı. Önceki gün Kuruçeşme'de bulunan bir markete giden 29 yaşındaki oyuncu, maskesini takmadan içeriye giriş yapıp "Pes" dedirtti.
Hiçbir önlemi olmayarak kendisi ve başkalarının sağlığını hiçe sayan Bestemsu Özdemir, montu ile ağzını kapattı. Özdemir, gazetecileri fark edince de güvenlik görevlilerine maske ve eldiven sorarak durumu kurtarmaya çalıştı.
Oyuncunun yaptığı gibi maskesiz markete girmesinin cezası 392 TL!
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