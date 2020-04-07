Oyuncu İsmail Baki Tuncer’den ünlülerin sesiyle ‘evde kal’ çağrısı
Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulmanın önemine dikkat çekmek isteyen oyuncu İsmail Baki Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yüzleri güldürdü. Ünlü isimleri taklit ederek coronavirüs şarkısı söyleyen Tuncer, 15 kişiyi taklit etti.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymanın önemine dikkat çekmek için birçok ünlü ismin sesini taklit ederek video klip hazırlayan oyuncu İsmail Baki Tuncer, herkesi bu süreçte evde kalmaya ve kurallara uymaya çağırdı.
Uğur Akdora'nın bestecisi olduğu "Neler oluyor hayatta" şarkısından uyarlama yaparak virüse karşı evde kalmanın önemini güldürerek anlatan İsmail Baki Tuncer'in videosu, hayranlarından tam not aldı.
Anadolu Ajansına özel yaptığı ses taklitleriyle de "evde kal" çağrısını yineleyen Tuncer, Anadolu Ajansının 100. yılını kutlayarak, "Basın da bu süre zarfında sahada görevini yapmaya devam ediyor. Habersiz kalmayalım diye emek veriyor. 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansının 100'üncü yılını içten kutluyorum." dedi.
Tuncer, tüm dünyada etkili olan virüse karşı bireysel olarak herkesin mücadele ettiğini, Türk gencinin bu süre zarfında evde kalması gerektiğini söyledi.
İstanbul'da yaşamını sürdürdüğü evden ailesiyle birlikte çıkmamaya özen gösterdiğini anlatan Tuncer, virüsü taşıyabilme özelliği yüksek olan gençlerden insanlara zarar vermemek adına hassasiyet göstermesini istedi.
Tuncer, ailesi ile hazırladığı klibin pozitif dönüşlerinin olduğunu dile getirerek, "Klibin yönetmenliğini evden de olsa Nuri Yıldız üstlendi. Güzel direktifler verdi. Metin yazarım Bilal Akçay sözleri hazırladı. Eşim ışık tuttu. Çocuklar kameraman oldu. 3 gün süren bir çalışmayla ortaya bu iş çıktı. Amacım birazcık tebessüm ettirerek, düşündürmekti. Kıymetli sanatçılarımızın seslerinden 'bir de bu gerçek rüya olsa' dedim. Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Metin Akpınar gibi kıymetli sesler var." diye konuştu.
"MORALİMİZİ YÜKSEK TUTMAMIZ GEREKİYOR"
Hayatı eve sığdırmanın birçok yolu olduğunu belirten Tuncer, şöyle konuştu:
"Bu bir hastalık. Dünya daha önce de bir sürü hastalıkla mücadele etti. Hayatını kaybedenler var, üzülüyoruz fakat moralimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Psikolojik olarak da sağlıklı olmak zorundayız. Vücudu başka hastalıklara gebe bırakmayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarım. Bizim sağlıklı olabilmemiz için gece gündüz tüm güçleriyle çalışıyorlar. Sırf onların emeğini boşa çıkarmamak için evde kalmalı, kurallara dikkat etmeliyiz. Çok mu sıkılıyorsun? Kitap oku. Ders çalış. Ailene yardımcı ol. Onları güldür. Gençlerin eskiden dışarıdan eve dolu bir şekilde gelmesini isterdik. Şimdi diyorum ki gençler evden dışarı dolu olarak çıksın. Hastalığın pozitif tarafı bizim için bu olsun. Öğrenmek, gelişmek için büyük bir fırsat."
"EVDE KALMANIN TAM ZAMANI"
İsmail Baki Tuncer, virüs nedeniyle 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmaması kuralına da değinerek, "Yan komşun senin yüzünden hayatını kaybederse ne yaparsın? Düşünsene. Hiç tanımadığın insanlar, sen sokağa çıkıp virüsü bulaştırdın diye ölebiliyor. Bu, çok vahim bir durum. Gençlere sesleniyorum; evde kalmanın tam zamanı. Koronavirüsü yeneceğiz ve bu gerçekler rüya olduğunda donanımlı, daha düşünceli, saygılı, gelişmiş bireyler olacağız. Böyle düşünün ve evde kalın." ifadelerini kullandı.
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