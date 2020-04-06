Bade İşçil çileden çıktı! Paylaşımına destek yağdı
Oyuncu Bade İşçil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takdir topladı. Koronavirüs salgınından korunmak için maske ve eldiven kullanımı arttı. Sağlık ve temizlik için kullanılan maske ve eldivenlerin kullanım sonrası etrafa atılması ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. İşçil, temizlik yaparken kirliliğe sebep olmamak gerektiğini ifade etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle takılan eldivenlerin ve maskelerin, kullanım sonrası sokaklardaki mazgallara ve kaldırımlara atılması, ünlü oyuncu Bade İşçil'i çileden çıkarttı.
'Pes artık' yorumuyla sosyal medyada sokaktaki çöp fotoğraflarını paylaşan Bade İşçil, temizlik yaparken kirliliğe sebep olmamak gerektiğini ifade etti. Bade İşçil'in paylaşımı sonrası sosyal medyadan sanatçıya destek yağdı.
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