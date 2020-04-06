06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Can Yaman Hollywood yıldızlarını solladı

Can Yaman Hollywood yıldızlarını solladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
ABONE OL
CAN YAMAN HOLLYWOOD YILDIZLARINI SOLLADI

Erkenci Kuş dizisiyle ünü sınırları aşan Hollywood yıldızlarını solladı. ’da yayın yapan bir dergi, sosyal medyada ‘Karantinada yanınızda kim olsun isterdiniz?’ anketi yaptı. Can Yaman, Hollywood yıldızlarını sollayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Madrid'de yayın yapan haftalık kadın dergisi Cuore, sosyal medyada "Karantina günlerinde yanınızda hangi ünlü erkeğin olmasını isterdiniz?" anketi başlattı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Avrupa ve 'ya kadar uzanan , listenin zirvesinde yer alan isim oldu.

Kasım 2019'da gittiği İspanya'da izdiham yaratan Türk oyuncu, listede yer alan Hollywood yıldızlarını da solladı. Can Yaman'ın ardından ankette yer alan isim Game of Thrones'la ünlenen Amerikalı oyuncu Jason Momoa ve yine yıldızı 'Grinin Elli Tonu' ile parlayan Kuzey İrlandalı aktör

Çok iyi derecede İtalyanca bilen Yaman, karantinada İspanyolca'sını geliştirmeye çalıştığını açıklayarak İspanyol hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA