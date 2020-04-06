Erkenci Kuş dizisiyle ünü sınırları aşan Can Yaman Hollywood yıldızlarını solladı. İspanya’da yayın yapan bir dergi, sosyal medyada ‘Karantinada yanınızda kim olsun isterdiniz?’ anketi yaptı. Can Yaman, Hollywood yıldızlarını sollayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

İspanya Madrid'de yayın yapan haftalık kadın dergisi Cuore, sosyal medyada "Karantina günlerinde yanınızda hangi ünlü erkeğin olmasını isterdiniz?" anketi başlattı. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Avrupa ve Ortadoğu'ya kadar uzanan Can Yaman, listenin zirvesinde yer alan isim oldu.

Kasım 2019'da gittiği İspanya'da izdiham yaratan Türk oyuncu, listede yer alan Hollywood yıldızlarını da solladı. Can Yaman'ın ardından ankette yer alan isim Game of Thrones'la ünlenen Amerikalı oyuncu Jason Momoa ve yine yıldızı 'Grinin Elli Tonu' ile parlayan Kuzey İrlandalı aktör Jamie Dornan…

Çok iyi derecede İtalyanca bilen Yaman, karantinada İspanyolca'sını geliştirmeye çalıştığını açıklayarak İspanyol hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.