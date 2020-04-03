Gökhan Türkmen'den sekiz saatlik konser rekoru
Gökhan Türkmen, evinden verdiği konser ile sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluştu. Saat 21:00'de başlayan konserini sabah 05:00'te bitiren Türkmen sekiz saatlik konser rekoru kırdı.
Gökhan Türkmen, 'Red Bull Sunar: Evde Çal' kapsamında, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluştu.
21.00'de başlayan canlı yayını, bin kişinin altına düşmediği sürece kapatmayacağını söyleyen şarkıcı, 05.00'te sona erdirerek, sekiz saatlik rekor bir konsere imza attı.
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