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Gökhan Türkmen'den sekiz saatlik konser rekoru

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Giriş Tarihi: 03.04.2020
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SEKİZ SAATLİK KONSER REKORU

, evinden verdiği konser ile üzerinden hayranlarıyla buluştu. Saat 21:00'de başlayan konserini sabah 05:00'te bitiren Türkmen sekiz saatlik konser rekoru kırdı.

, ' Sunar: Evde Çal' kapsamında, üzerinden hayranlarıyla buluştu.

21.00'de başlayan canlı yayını, bin kişinin altına düşmediği sürece kapatmayacağını söyleyen şarkıcı, 05.00'te sona erdirerek, sekiz saatlik rekor bir konsere imza attı.

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