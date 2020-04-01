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Dilan Çıtak Tatlıses: Hasta olmaktan korkuyorum!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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DİLAN ÇITAK TATLISES: HASTA OLMAKTAN KORKUYORUM!

Sevgili 'in testinin pozitif çıkmasının ardından Instagram hesabından takipçileriyle sohbet eden Tatlıses, kendisinde de hastalık belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığını açıkladı. Çıtak, hasta olmaktan korktuğunu belirtti.

Sevgilisi 'in corona virüs testi pozitif çıkan , önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle sohbet etti.

Sevgilisinin ardından kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten Çıtak, "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum" diye konuştu.

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