Dilan Çıtak Tatlıses: Hasta olmaktan korkuyorum!
Sevgili Levent Dörter'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Instagram hesabından takipçileriyle sohbet eden Dİlan Çıtak Tatlıses, kendisinde de hastalık belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığını açıkladı. Çıtak, hasta olmaktan korktuğunu belirtti.
Sevgilisi Levent Dörter'in corona virüs testi pozitif çıkan Dilan Çıtak, önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle sohbet etti.
Sevgilisinin ardından kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten Çıtak, "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum" diye konuştu.
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