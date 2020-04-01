Serdar Ortaç yalnızlığını taksi durağında giderdi

Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesi ile hastaneye giden Serdar Ortaç, test sonucunun negatif çıkması ile derin bir nefes aldı. Hastanede olduğu süre içerisinde sevgilisi Seçil Gür'den de ayrılan Ortaç, karantina günlerini evinde tek başına geçirmeye başladı. Evde canı sıkılan ünlü şarkıcı, yalnızlığını gidermek için mahallesinde bulunan taksi durağına gitti. "Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, çok yalnız olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesiyle tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, testlerinin sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı. 1 buçuk ay birlikte olduğu Seçil Gür'den, yalnız kalmak istediği için ayrıldığını söyleyen Serdar Ortaç, "Bir çay bile demleyenim yok" diyerek soluğu taksi durağında aldı.

TAKSİ DURAĞINDA ÇAY İÇTİ

Karantina günlerini evinde tek başına geçiren ünlü şarkıcı, canı sıkılınca mahallesinde bulunan taksi durağına gitti.

"ÖDEMEZSİN OLUR BİTER"

"Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, çok yalnız olduğunu söyledi.

Durakta bulunan şoförlere "Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?" diye sorunca, bir şoförden "Ödemezsin olur biter." yanıtını aldı.

"SEÇİL BENİ DEĞİL ŞÖHRETİMİ SEVDİ"

Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç'a, bir şoför "Acı patlıcanı kırağı çalmaz." cevabını verdi. Programda verilen bilgiye göre Ortaç, aniden biten sürpriz ilişkisini soran yakınlarına "Seçil beni değil, şöhretimi sevdi." diyerek dert yanıyor.