Ünlü oyuncu Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Nurtekin Odabaşı 82 yaşında hayatını kaybetti. Birçok dizi ve sinema senaryosuna imza atan Odabaşı’nın ölümünü Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Usta oyuncu, yönetmen ve senarist Nurtekin Odabaşı, 82 yalında hayatını kaybetti.
Oyuncular Sendikası, Nurtekin Odabaşı'nın vefatını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti. Sevenlerine sabırlar dileriz, başımız sağ olsun"
NURTEKİN ODABAŞI KİMDİR?
1938 yılında Ankara'da doğan Nurtekin Odabaşı, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. 1955 yılında Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde "Polyanna" oyunuyla sahnene çıktı.
Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çok sayıda oyunda rol aldı, oyunlar yazdı ve yönetti. Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da konuk oyuncu olan Odabaşı, 1960'lı yıllardan itibaren sinemada çeşitli filmlerde rol aldı, film ve televizyon dizileri için senaryolar yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Sosyetede coronavirüs paniği!
- Gamze Özçelik zorluk çeken aileler için kolları sıvadı
- Donald Trump Prens Harry'e seslendi!
- Ülke şokta! Ünlü komedyen koronaya yenik düştü
- Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı!
- Koronavirüs testi pozitif çıktı!
- Çağrısına destek yağdı! 10 binin üzerinde aileye…
- EDHO'da hain açığa çıkıyor!
- Demet Özdemir'in ilişkisini koronavirüs bitirdi
- EDHO setinde koronavirüse karşı olağanüstü önlem!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!
- Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?
- Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir?
- Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?