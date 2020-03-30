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Ünlü oyuncu Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ!

Ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist 82 yaşında hayatını kaybetti. Birçok dizi ve sinema senaryosuna imza atan Odabaşı’nın ölümünü hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Usta oyuncu, yönetmen ve senarist , 82 yalında hayatını kaybetti.

, Nurtekin Odabaşı'nın vefatını hesabından şu sözlerle duyurdu: "Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti. Sevenlerine sabırlar dileriz, başımız sağ olsun"

NURTEKİN ODABAŞI KİMDİR?

1938 yılında Ankara'da doğan Nurtekin Odabaşı, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. 1955 yılında Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde "Polyanna" oyunuyla sahnene çıktı.

Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çok sayıda oyunda rol aldı, oyunlar yazdı ve yönetti. Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da konuk oyuncu olan Odabaşı, 1960'lı yıllardan itibaren sinemada çeşitli filmlerde rol aldı, film ve televizyon dizileri için senaryolar yazdı.

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