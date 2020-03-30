Ünlü şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü şarkıcı Levent Dörter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Uzun süredir ev karantinasında olmasına rağmen virüse yakalandığını söyleyen Dörter takipçilerine, 'Bence kafanızı bile dışarı çıkarmayın' uyarısı yaptı.
Uzun süredir İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikte olan Levent Dörter, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Maslak'ta özel bir hastanede tedaviye başlandığını Instagram'dan duyuran şarkıcı, "Evden dışarı sadece market için çıktım ya da sipariş verdiklerimi içeri aldım. Hiçbir şeye eldivensiz dokunmayın. Bence kafanızı bile dışarı çıkarmayın. Buluyor bu lanet virüs" uyarısında bulundu.
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