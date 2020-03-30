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Ünlü şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

Ünlü şarkıcı , hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Uzun süredir ev karantinasında olmasına rağmen virüse yakalandığını söyleyen Dörter takipçilerine, 'Bence kafanızı bile dışarı çıkarmayın' uyarısı yaptı.

Uzun süredir İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikte olan , hesabından testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Maslak'ta özel bir hastanede tedaviye başlandığını 'dan duyuran şarkıcı, "Evden dışarı sadece market için çıktım ya da sipariş verdiklerimi içeri aldım. Hiçbir şeye eldivensiz dokunmayın. Bence kafanızı bile dışarı çıkarmayın. Buluyor bu lanet virüs" uyarısında bulundu.

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