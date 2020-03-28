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Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a nispet paylaşımı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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DEMET ŞENER'DEN İBRAHİM KUTLUAY'A NİSPET PAYLAŞIMI

, dün 11 yaşına basan Ömer ile eşi ’nin karelerini paylaştı. Buna kızan ise ‘Ömer’in babası benim’ dercesine peş peşe oğluyla pozlarını yayınladı.

Eski manken , dün 11 yaşına basan oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Şener, paylaşımlarında şimdiki eşi ile oğlunun fotoğraflarına bolca yer verdi.

Daha önce de benzer bir harekette bulunan Şener, konuşulanlara göre Kutluay'ı kızdırdı.

Kutluay, Şener'in paylaşımlarını görür görmez oğluyla bu mutlu pozlarını 'da paylaştı.

Eski eşini takip etmese de magazin sitelerinde Ömer ile Cenk Küpeli'nin fotoğraflarını gören 'dan karşılık gecikmedi. Eski basketbolcu, oğluyla fotoğraflarını Instagram hesabında peş peşe yayınlayarak Ömer'in yaş gününü kutladı. İbo, paylaşımlarıyla adeta "Ömer'in asıl babası benim" mesajı verir gibiydi.

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