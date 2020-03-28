Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a nispet paylaşımı
Demet Şener, dün 11 yaşına basan Ömer ile eşi Cenk Küpeli’nin karelerini paylaştı. Buna kızan İbrahim Kutluay ise ‘Ömer’in babası benim’ dercesine peş peşe oğluyla pozlarını yayınladı.
Eski manken Demet Şener, dün 11 yaşına basan oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Şener, paylaşımlarında şimdiki eşi Cenk Küpeli ile oğlunun fotoğraflarına bolca yer verdi.
Daha önce de benzer bir harekette bulunan Şener, konuşulanlara göre Kutluay'ı kızdırdı.
Kutluay, Şener'in paylaşımlarını görür görmez oğluyla bu mutlu pozlarını Instagram'da paylaştı.
Eski eşini takip etmese de magazin sitelerinde Ömer ile Cenk Küpeli'nin fotoğraflarını gören İbrahim Kutluay'dan karşılık gecikmedi. Eski basketbolcu, oğluyla fotoğraflarını Instagram hesabında peş peşe yayınlayarak Ömer'in yaş gününü kutladı. İbo, paylaşımlarıyla adeta "Ömer'in asıl babası benim" mesajı verir gibiydi.
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