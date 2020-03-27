ABD’li şarkıcı Jennifer Grout’tan beğeni yağan paylaşım! O ayeti okudu

ABD’li şarkıcı Jennifer Grout sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının durması için Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olan “Âyete’l-kürsî”yi okuyan şarkıcı o anları Instagram hesabından paylaştı. Grout’un paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, 2013'te Lübnan'da katıldığı "Turbs Got Talent" adlı yetenek şovu seçimlerinde okuduğu parçayla Arap dünyasında büyük beğeni toplayıp, üne kavuştu. Birkaç yıl boyunca müziğe ara veren Grout, kısa bir süre önce bu kez Kuran'dan okuduğu 'Ayet'le geri döndü.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan "Âyete'l-kürsî" videosunu sosyal medyadan paylaştı.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN MESAJLAR ALIYORUM"

Aldığı olumlu tepkiler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Grout, "Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden 'meşhur oldun, çok güzel okuyorsun' diye mesajlar alıyorum. Hâlâ taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında."

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, "Kur'an'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran'ın erişilebilir" olduğunu göstermek istedim" dedi.

"Kur'an-ı Kerim okunuşu kendi başına bir sanattır " diyen Jennifer Grout, Arap müzik öğretmeninin Kur'an okunuşlarını dinlemesini önerdiğini ve birçok Arap müzik ikonunun Kur'an'ı okumaya başladığını belirtti.

İSLAMİYETİ SEÇTİ

Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Amerikanın Boston şehrinde dünyaya gelen Grout, Arap müziğine ilk kez 2010 yılında Kanada'daki üniversiteye devam ederken ilgi gösterdi. En çok dinlediği Arap müziği sanatçıların başında Lübnanlı müzik efsanesi Fairuz geliyordu. Arap köklerine sahip olmamasına rağmen, Grout Arapça müziğinde uzmanlaştı. Grout, Montreal çevresindeki Suriye kafelerinde sahne almaya başladı ve mezun olduktan sonra tatil için gittiği Fas'ta hayatı büyük ölçüde değişti.

Fas halkının nezaket ve misafirperverliğinden etkilenen Amerikalı sanatçı Ggout, Faslı bir adamla evlenerek Islamiyet'i seçti.

"CAMİLERDEN OKUNAN EZAN İÇ HUZURUMU ARTTIRDI"

Jerrifed Grout, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımında şöyle dedi:

Âyete'l-kürsî'yi okuduğumdan sonra merak eden herkes için, evet, ben Müslümanım; 2013'te Fas'ta İslam'ı kabul ettim. Kısa bir süre önce 5 vakit namaz kılmaya başladım. Ayrıca bu yıl Ramazan ayında oruç tutmayı planlıyorum ve Ramazan'ı dört gözle bekliyorum. Zekat pratiği yapmak için daha cömert olmaya çalışıyorum. Dini eksiklerimi tamamlamayı ve kendimi eğitmeye çalışıyorum. Kur'an'ın anlamı, İslam'ın tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışıyorum... Camilerden okunan ezan iç huzurumu ve sevincimi artırdı. Şimdi kızıma da aynı duyguları yaşatmak için çalışıyorum."

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda olumlu eleştiriler kadar bazı olumsuz eleştiriler de aldığını belirten bayan Grout, "Benim şarkı söylemem ve başı açık Kuran'dan ayet okumam İslam'ın ilkelerine aykırı olduğunu söyleyenler oldu. Olumlu yorumlardan daha çok olumsuz yorumlar beni etkilemedi desem yalan olur. Ama yine de eleştirilere önyargıdan uzak, saygıyla karşılıyorum." dedi.