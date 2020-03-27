Zülfü Livaneli’nin konserinde koronavirüs şoku! Herkese bulaşmış olabilir
Geçtiğimiz Şubat ayında New York’a giden Zülfü Livaneli bir dizi kitap tanıtımı, imza günü ve konser düzenlemişti. Livaneli’nin etkinliklerine giden birçok Türk vatandaşı coronavirüse yakalandı. 4 Mart akşamı bir otelde düzenlenen imza gününün ardından davetlilere konser de veren Livaneli’nin bu etkinliğine katılan birçok kişiye ve otel sahibine koronavirüs bulaştığı tespit edildi. Demet Sağıroğlu ile bir otelde konser de veren Livaneli’nin aniden rahatsızlanması üzerine diğer konserleri iptal edildi. Livaneli geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından virüse karşı ilaç önerisinde bulunarak tepki çekmişti.
Zülfü Livaneli'nin 'Seranad' kitabının İngilizce baskısının tanıtımı için yaklaşık bir ay önce ABD'nin New York kentinde bir dizi konser ve imza günü düzenlendi. Livaneli, 27 Şubat tarihinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve bir süre gözlem altında tutuldu. Kısa süre içinde taburcu edilen sanatçı, 1 Mart akşamı 'Drom' adlı mekânda şarkıcı Demet Sağıroğlu ile birlikte konser verdi. Fakat program dahilindeki diğer konserler Livaneli'nin rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirilemedi.
4 Mart akşamı New York'taki 'The Marmara-Park Avenue' adlı otelde 'Serenad' kitabının İngilizce baskısı için imza günü yapan Livaneli, buradaki davetlilere mini bir konser de verdi.
BİRÇOK KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
İşte özellikle bu oteldeki organizasyona katılan onlarca Türk'te COVID-19 tespit edildi. Etkinliğe katılan gazeteci Zafer Mutlu da önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ayrıca otelin sahibi Kağan Gürsel başta olmak üzere organizatörler ile etkinliğe katılan New York'taki çok sayıda iş insanında koronavirüs tespit edildi. Ancak bu kişilerin durumunun ağır olmadığı ve hepsinin kendini karantinaya aldığı öğrenildi.
HERKESE BULAŞMIŞ OLABİLİR
Oteldeki etkinliğe katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Türk işadamı, test yaptırmadığını ama kendini çok iyi hissettiğini söyledi. İşadamı ancak yine de karantinada olduğunu belirterek "O geceye katılan yaklaşık yüz kişiden hemen hemen herkese virüs bulaşmış olabilir. Benim tanıdığım 12 kişinin testi pozitif çıktı" dedi.
DOKTORLUĞA SOYUNMUŞTU
Livaneli, geçtiğimiz günlerde de doktorluğa başlamış ve sosyal medya hesabından coronavirüsten korunmak için ilaç ismi ve kullanım şeklini paylaşmıştı.
RESMEN REÇETE YAZDI
Dünyaca ünlü bilim adamları, aşı çalışmalarına başlarken Zülfü Livaneli ise ilginç bir çıkış yapıp sıtma için kullanılan "Plaquenil" isimli ilacın reçetesini ve nasıl kullanılacağını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
KİMSE İLAÇ BULAMADI
"Coronavirüs'ten korunmanın tek yolu bu ilaç" ifadesini kullanmasının ardından talep patlayınca hastalar, ilaç bulamadı. Herkes, Livaneli'yi halkı yanlış bilgilendirmekle suçladı.
Uzmanlar, vatandaşları bu ilaca karşı uyararak hastalığı olmayan kişiler tarafından kullanıldığında zehir etkisi gösterdiğini söyledi.
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