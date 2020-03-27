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Funda Arar'dan lahmacun partisi

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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FUNDA ARAR'DAN LAHMACUN PARTİSİ

Koronavirüs salgını nedeniyle evde karantinaya giren ünlülerden olan kendisini mutfağa verdi. Önceki akşam ’ında canlı yayın yapan Arar lahmacun pişirdi.

Koronavirüs salgının ülkemizde de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığından yapılan 'evde kal' çağrısına uyan , kendisini evinde karantinaya aldı.

Funda Arar mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Ünlü şarkıcı önceki akşam 'da yaptığı canlı yayında lahmacun pişirdi. Kendi elleriyle hamur açan Arar, takipçilerine tarif vermeyi ihmal etmedi. Şarkıcı söylediği şarkılarla da hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

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