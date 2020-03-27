Funda Arar'dan lahmacun partisi

Koronavirüs salgını nedeniyle evde karantinaya giren ünlülerden olan Funda Arar kendisini mutfağa verdi. Önceki akşam Instagram’ında canlı yayın yapan Arar lahmacun pişirdi.

Koronavirüs salgının ülkemizde de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığından yapılan 'evde kal' çağrısına uyan Funda Arar, kendisini evinde karantinaya aldı.

Funda Arar mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Ünlü şarkıcı önceki akşam Instagram'da yaptığı canlı yayında lahmacun pişirdi. Kendi elleriyle hamur açan Arar, takipçilerine tarif vermeyi ihmal etmedi. Şarkıcı söylediği şarkılarla da hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.