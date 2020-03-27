Rammstein’ın vokalisti Till Lindemann coronavirüse yakalandı!
En ünlü metal gruplarından Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann'ın coronavirüse yakalandı. Coronavirüs testi pozitif çıkan Lindemann'ın Rusya'da verdiği konserden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Durumu kritik olan şarkıcının yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı.
Almanya'nın en ünlü metal grubu Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann'ın coronavirüs testi pozitif çıktı. Lindemann'ın Rusya'da verdiği konserden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
ÖLÜM RİSKİ BULUNUYOR
Bild gazetesinin haberine göre, Till Lindemann'ın durumu kritik ve ölüm riski de bulunuyor. 57 yaşındaki sanatçının zatürre benzeri semptomlar gösterdiği aktarıldı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Geçtiğimiz hafta Rammstein'ın Rusya'da verdiği konser sonrası Berlin'e dönen Lindemann'a yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan diğer testlerde akciğer enfeksiyonu da saptanan ve kritik durumda olan Lindemann, karantinaya alınıp yoğun bakıma sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Asansör görüntüleri sızdırıldı!
- Zülfü Livaneli’nin konserinde koronavirüs şoku! Herkese bulaşmış olabilir
- Müge Anlı 27 Mart Cuma tek parça izle
- Lahmacun için Ermeni pizzası dedi ortalık karıştı!
- Yeniden evleniyorlar!
- Burak Akkul’dan sevindiren haber
- Defne Samyeli’nin ev sahibi isyan etti: Aylardır ulaşamıyorum
- Ünlü oyuncu Mark Blum corona virüse yenildi
- Survivor’da bir diskalifiye şoku daha!
- Prens Charles’tan ilk görüntü geldi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?
- Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
- BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Polis Akademisi'nden son dakika POMEM duyurusu! 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar
- EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı