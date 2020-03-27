Rammstein’ın vokalisti Till Lindemann coronavirüse yakalandı!

En ünlü metal gruplarından Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann'ın coronavirüse yakalandı. Coronavirüs testi pozitif çıkan Lindemann'ın Rusya'da verdiği konserden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Durumu kritik olan şarkıcının yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı.

Almanya'nın en ünlü metal grubu Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann'ın coronavirüs testi pozitif çıktı. Lindemann'ın Rusya'da verdiği konserden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ÖLÜM RİSKİ BULUNUYOR

Bild gazetesinin haberine göre, Till Lindemann'ın durumu kritik ve ölüm riski de bulunuyor. 57 yaşındaki sanatçının zatürre benzeri semptomlar gösterdiği aktarıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Geçtiğimiz hafta Rammstein'ın Rusya'da verdiği konser sonrası Berlin'e dönen Lindemann'a yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan diğer testlerde akciğer enfeksiyonu da saptanan ve kritik durumda olan Lindemann, karantinaya alınıp yoğun bakıma sevk edildi.