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Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ipleri tamamen kopardı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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İPLERİ TAMAMEN KOPARDILAR!

ve , köpeklerinin paylaşımını yapıp son ipi de kopardı. Golden Retriever cinsi ‘Orfeus’ güzel oyuncuda; Terrier cinsi Hectorious ise Bürsin’de kaldı.

Üç buçuk yıllık aşklarını geçtiğimiz aylarda noktalayan ile arasında köpek krizi çıktı. Bürsin, "İki köpeğimizden biri onda, diğeri bende kalacak. Köpeklerimiz için görüşmemize de gerek yok" demişti.

Çiftin köpekleri nasıl paylaştığı da güzel oyuncunun Instagram'da Golden Retriever cinsi köpeğinin fotoğrafını yayınlamasıyla ortaya çıktı. Sarıkaya, Orfeus'u sahiplenirken Terrier cinsi minik Hectorious ise Kerem Bürsin'de kaldı.

Bürsin, minik Hectorious'u sahiplenince verdiği bu poza "Hayat, sen Kangal beklerken başına gelenlerdir" diye yazıp güldürmüştü.

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