Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ipleri tamamen kopardı!
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, köpeklerinin paylaşımını yapıp son ipi de kopardı. Golden Retriever cinsi ‘Orfeus’ güzel oyuncuda; Terrier cinsi Hectorious ise Bürsin’de kaldı.
Üç buçuk yıllık aşklarını geçtiğimiz aylarda noktalayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında köpek krizi çıktı. Bürsin, "İki köpeğimizden biri onda, diğeri bende kalacak. Köpeklerimiz için görüşmemize de gerek yok" demişti.
Çiftin köpekleri nasıl paylaştığı da güzel oyuncunun Instagram'da Golden Retriever cinsi köpeğinin fotoğrafını yayınlamasıyla ortaya çıktı. Sarıkaya, Orfeus'u sahiplenirken Terrier cinsi minik Hectorious ise Kerem Bürsin'de kaldı.
Bürsin, minik Hectorious'u sahiplenince verdiği bu poza "Hayat, sen Kangal beklerken başına gelenlerdir" diye yazıp güldürmüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Serdar Ortaç coronavirüs şüphesiyle hastanede!
- Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti…
- Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs paniği! Evine kapandı
- Lüks villasını satıp apartman dairesine taşındı
- Ortaç koronavirüs test sonucunu açıkladı
- Esra Erol'da 25 Mart Çarşamba tek parça izle
- Demet Özdemir hakkında şaşırtan gerçek!
- Acun Ilıcalı Survivor için kararını verdi!
- Kaan Yıldırım’dan beklenen Hadise paylaşımı!
- EBA TV’de dersler başladı! Ünlüler de dersbaşı yaptı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?