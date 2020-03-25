Lerzan Mutlu’dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken’e sert sözler

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiş ve çıkan görüntülerin ardından sunuculuğunu yaptığı programdan istifa etmişti. Dün 2. Sayfa programına konuk olan Lerzan Mutlu, Ece Erken’i sert sözlerle eleştirdi.

Lerzan Mutlu, 2. Sayfa programına konuk oldu. Şarkıcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine oturan Ece Erken hakkında konuşan Mutlu sert sözlerle eleştirdi.

'BANA TERS'

Mutlu, Erken'in evli bir adamla ilişki yaşadığını duyunca onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktığını söyledi: "Ben konuyu duyunca onu sosyal medyada takibi bıraktım. Sonra o da beni takipten çıkardı. Bu olayı kim yapsa yanlış, bana ters" dedi.

'VİDEOYU İZLEYİNCE ŞOK OLDUM'

Şarkıcı, Erken'in Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne gidip araçlarının aynasını kırdığı videoyu izleyince şok olduğunu da belirtti.