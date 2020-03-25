'Evde kal' çağrısına uymayan Tolga Mendi gazetecileri görünce panik oldu
Oyuncu Tolga Mendi, Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken yakalandı. 'Evde kal' çağrısına uymayan ve gazetecileri görünce panik yapan Mendi, "Rica ediyorum, lütfen o fotoğrafları yayınlamayın" dedi.
Oyuncu Tolga Mendi, Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken yakalandı.
"LÜTFEN YAYINLAMAYIN"
Koronavirüs salgınının ardından devlet yetkililerinden gelen 'Evde kal' tavsiyesine uymayan ikili, gazetecileri görünce panikledi. Mendi, "Rica ediyorum, lütfen o fotoğrafları yayınlamayın" diyerek habercilerden fotoğrafların silinmesini istedi.
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