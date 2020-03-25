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'Evde kal' çağrısına uymayan Tolga Mendi gazetecileri görünce panik oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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Oyuncu , Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken yakalandı. 'Evde kal' çağrısına uymayan ve gazetecileri görünce panik yapan Mendi, "Rica ediyorum, lütfen o fotoğrafları yayınlamayın" dedi.

Oyuncu , Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken yakalandı.

"LÜTFEN YAYINLAMAYIN"

Koronavirüs salgınının ardından devlet yetkililerinden gelen 'Evde kal' tavsiyesine uymayan ikili, gazetecileri görünce panikledi. Mendi, "Rica ediyorum, lütfen o fotoğrafları yayınlamayın" diyerek habercilerden fotoğrafların silinmesini istedi.

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