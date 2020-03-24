Sinan Çetin’den salgın fırsatçılığı! Önce usulsüzlük şimdi de...
Sinan Çetin’in salgını fırsat bilip yaptığı fırsatçılık ortaya çıktı. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evinde olmasını fırsat bilen Çetin, Büyükada’daki evinin bitişiğinde yer alan yolu duvar örerek kapattığı iddia edildi. Daha önce de villasında usulsüz şekilde tadilat yaptırdığı öne sürülen Sinan Çetin’e ada halkında tepki geldi. O yolu sahile inerken kullandıklarını söyleyen ada halkı tepkili, “Herkesin evde olmasını fırsat bilip bir günde yolu kapatmış.” dedi.
Sinan Çetin, Büyükada'da satın aldığı denize sıfır konumdaki villayı bir süre önce tadilata sokmuş, ada bası tarafından ünlü yönetmenin imarda usulsüzlük yaptığı iddia edilmişti. 20 metrekarelik kayıkhane olan yeri mevzuata aykırı şekilde sauna, tuvalet ve yüzme havuzuna çeviren Çetin'in kendine 90 metrekarelik yaşam alanı yarattığı yazılmıştı. Sinan Çetin şimdi de evinin yanındaki halka açık yolu izinsiz şekilde kapattığı iddiasıyla gündemde.
SALGINI FIRSATA ÇEVİRDİ
Hürriyet'in haberine göre; Sinan Çetin villasının hemen yanında bulunan, ada halkının sahile inmek için kullandığı yolu duvar ördürerek kapattı. Adalar Belediyesi'ne şikayette bulunan komşuları, Çetin'in "evde kal" kampanyasını fırsat bildiğini ileri sürdü:
HERKESİN EVDE OLMASINI FIRSAT BİLDİ
"Herkesin evde olmasını fırsat bilip yıllardır kullandığımız yolu bir günde kapatmış. Bu duvarla evinin önündeki sahili de özelleştirmiş oluyor. Oysa biz orayı kullanıyorduk. Bu yaptığı hukuka aykırı. O duvarı kaldırtmak için her yolu deneyeceğiz."
Sinan Çetin'in evinin bitişiğinde bulunan yol işte bu duvarla kapatıldı.
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