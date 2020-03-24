Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı koronavirüsten korunmak için kesenin ağzını açtı
Son albümü 'Piyanist' ile müzik listelerinde yerini alan Sinan Akçıl boşandıktan sonra yeniden bir araya geldiği Burcu Kıratlı ile koronavirüs salgınından korunmak için dağa kaçtı. Riva'nın yolunu tutan ikili buradaki bir taş evde kalmaya başladı.
Son albümü 'Piyanist' ile listeleri alt üst eden Sinan Akçıl virüs salgınından korunmak için dağa kaçtı.
37 yaşındaki müzisyen, boşandıktan sonra yeniden bir araya geldiği Burcu Kıratlı ile Riva'nın yolunu tuttu. Buradaki bir taş evde kalmaya başlayan ünlü çift, birçok dizi ve filmin çekildiği evde romantik görüntüler sergiledi.
GECELİĞİ 5 BİN TL
Aldığı bu önlem sayesinde kendisi ve eşini herkesten izole eden Sinan Akçıl'ın seçtiği taş evin gecelik fiyatı ise yaklaşık 5 bin TL. Virüs salgını nedeniyle herkesten kaçarak Riva'daki bu taş eve giden Akçıl ve Kıratlı için "Issız aşıklar" yorumu yapıldı.
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