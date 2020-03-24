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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı koronavirüsten korunmak için kesenin ağzını açtı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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SALGINDAN KORUNMAK İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Son albümü 'Piyanist' ile müzik listelerinde yerini alan boşandıktan sonra yeniden bir araya geldiği ile koronavirüs salgınından korunmak için dağa kaçtı. 'nın yolunu tutan ikili buradaki bir taş evde kalmaya başladı.

Son albümü 'Piyanist' ile listeleri alt üst eden virüs salgınından korunmak için dağa kaçtı.

37 yaşındaki müzisyen, boşandıktan sonra yeniden bir araya geldiği ile 'nın yolunu tuttu. Buradaki bir taş evde kalmaya başlayan ünlü çift, birçok dizi ve filmin çekildiği evde romantik görüntüler sergiledi.

GECELİĞİ 5 BİN TL

Aldığı bu önlem sayesinde kendisi ve eşini herkesten izole eden Sinan Akçıl'ın seçtiği taş evin gecelik fiyatı ise yaklaşık 5 bin TL. Virüs salgını nedeniyle herkesten kaçarak Riva'daki bu taş eve giden Akçıl ve Kıratlı için "Issız aşıklar" yorumu yapıldı.

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