Gökhan Özen beş yıl sonra geri döndü

Uzun süredir müzik piyasasından uzak oolan Gökhan Özen geri döndü. Özen, beş yıl aradan sonra çıkardığı ‘Firardayım’ albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Gökhan Özen, beş yıl aradan sonra çıkardığı 'Firardayım' albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

KLİBİNİ LOS ANGELES'TA ÇEKTİ

Şarkıcı, projeyle aynı adı taşıyan parçanın klibini ise uzun süredir yaşadığı Los Angeles'ta çekti. Özen, video için 55 bin dolar (363 bin TL) harcadı.