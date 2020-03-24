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Gökhan Özen beş yıl sonra geri döndü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BEŞ YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Uzun süredir müzik piyasasından uzak oolan geri döndü. Özen, beş yıl aradan sonra çıkardığı ‘’ albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

, beş yıl aradan sonra çıkardığı '' albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

KLİBİNİ LOS ANGELES'TA ÇEKTİ

Şarkıcı, projeyle aynı adı taşıyan parçanın klibini ise uzun süredir yaşadığı 'ta çekti. Özen, video için 55 bin dolar (363 bin TL) harcadı.

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