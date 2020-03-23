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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza uyarları hiçe saydılar! Tehlikeli koşu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.03.2020
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UYARLARI HİÇE SAYDILAR! TEHLİKELİ KOŞU

Koronavirüs salgını nedeniyle devlet yetkililerinde gelen 'evden çıkmayın' uyarısını hiçe sayan ile , önceki gün Boğaz’da koşudaydı. Uyarılara uymayan ünlü çift, kalabalığa karışıp büyük riske girdi!

Bir dargın bir barışık yürüttükleri aşklarıyla yıllardır magazin gündeminden düşmeyen ile , geçtiğimiz Ağustos'ta ise şiddetli bir kavgaya tutuşmuştu. Sponza, o dönem kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldığı Kutluay ile kısa süre sonra yeniden barıştı.

Sponza ile Kutluay, önceki gün de Bebek'te objektiflere takıldı. Devlet yetkililerinden gelen "Evde kalın" tavsiyesine uymayan ikili, Emirgan'da başlayan yürüyüşlerini Arnavutköy'de sonlandırdı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen binlerce umursamaz kişi gibi kendilerini sokağa atan ikili, "En azından siz evinizden çıkmayıp insanlara örnek olun" dedirtti.

SPORUN ZAMANI DEĞİL

Eski basketbolcu ile Sponza, spor yapmak için hem kurallara uymayıp evden çıktı hem de Boğaz'daki kalabalığın arasına karışıp kendilerini de riske attı.

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