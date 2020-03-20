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Son dakika haberi: Muhterem Nur hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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MUHTEREM NUR HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... Uzun süredir tedavi altında bulunan 'in hayat arkadaşı , bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Uzun süredir şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören , bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi.

Eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, bu gelişme üzerine İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Nur, bu sabah hayata veda etti.

İLK KEZ TÖRENE KATILAMAMIŞTI

, 3 Mart 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in vefatının ardından ilk kez eşinin mezarında yapılan törene katılamamıştı.

Son dakika: Muhterem Nur öldü! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? MÜSLÜM GÜRSES'İN EŞİ MUHTEREM NUR KİMDİR?

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