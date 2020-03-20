Son dakika haberi: Muhterem Nur hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Uzun süredir şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi.

Eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, bu gelişme üzerine İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Nur, bu sabah hayata veda etti.

İLK KEZ TÖRENE KATILAMAMIŞTI

Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in vefatının ardından ilk kez eşinin mezarında yapılan törene katılamamıştı.