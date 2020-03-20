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Ajda Pekkan’dan takipçilerine koronavirüs mesajı: Onları unutmayalım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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AJDA PEKKAN’DAN KORONAVİRÜS MESAJI

74 yaşındaki , koronvirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar için bir mesaj paylaştı. Instagram hesabında paylaşım yapan Pekkan, sokak hayvanlarının da unutulmaması gerektiğini söyledi ve “Onların da yalnız kalan yakınlarımız gibi ilgiye ihtiyacı var.” dedi.

74 yaşındaki ünlü sanatçı , insanların koronavirüse dalıp hayvanları unutmasından endişe etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde Süperstar Ajda Pekkan'dan, bir açıklama geldi. Pekkan, bu dönemde sokak hayvanlarının da unutulmaması gerektiğini söyledi.

"ONLARIN DA İLGİYE İHTİYACI VAR"

Instagram hesabından açıklama yapan Ajda Pekkan, "Onların da yalnız kalan yakınlarımız gibi ilgiye ihtiyacı var. Barınaktaki canlarımıza yardım etmeyi unutmayalım. Dünya hep birlikteyken daha mutlu ve güzel." diye yazdı.

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