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73. Cannes Film Festivali'ne koronavirüs engeli

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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CANNES FİLM FESTİVALİ'NE KORONAVİRÜS ENGELİ

Her yıl Mayıs ayında 'da düzenlenen ve sinema dünyasının en önemli etlinliklerinden bir olan , koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor. Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.

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