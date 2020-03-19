Seksenler dizisinin setinde koronavirüs önlemi

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında arttırılan önlemlere Seksenler dizisi de uydu. Dizinin yapımcısı Birol Güven, set çalışanlarının sağlık sorunu yaşamaması için önlem aldıklarını söylerken, “Durmaya ya da devam etmeye yönelik hazırlık yapıyoruz” dedi.

Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle set çalışanlarının sağlık sorunu yaşamaması ve virüsün yayılmaması için bazı projeler iptal olurken, bazıları ise çalışmaya devam ediyor.

'Seksenler'in yapımcısı Birol G��ven, seti ilaçlaktıklarını söyledi. Güven, "Şu an iptal olması ya da olmaması yönünde bir paylaşımımız yok. Konuyu set çalışanları ve oyuncularla ortak karar alarak açıklayacağız. Durmaya ya da devam etmeye yönelik hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.