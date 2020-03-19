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La Casa de Papel oyuncusu koronavirüse yakalandı! Raquel'e hayat veren Itziar Ituno'nun testi pozitif çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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LA CASA DE PAPEL OYUNCUSU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

dizisindeki Raquel'i canlanıran Itziar Ituno, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevenlerine seslenen La Casa de Papel oyuncusu Itziar Ituno, "Hafife almayın evde kalın" uyarısında bulundu. La Casa de Papel oyuncusu Itziar Ituno koronavirüse yakalanması hakkında, "Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim" ifadelerini kullandı.

Fenomen dizi 'de müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran oyuncu Itziar Ituno koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yapan Ituno, koronavirüs şüphesi ile hastaneye gittiğini ve yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

"HAFİFE ALMAYIN, EVDE KALIN"

Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

"Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz.Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın."

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