Hadise’nin acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu
Şarkıcı Hadise bugün aldığı acı haberle yıkıldı. Ailesine bağlılığıyla bilinen Hadise halasını kaybetmenin acısını yaşadı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen uçuşlar, şarkıcının cenazeye gitmesine engel oldu. Ünlü şarkıcı yaşadığı acıyı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Şarkıcı Hadise'nin halası hayatını kaybetti. Ailesine bağlılığıyla bilinen Hadise aldığı haberle adeta yıkıldı.
SALGIN NEDENİYLE CENAZEYE GİDEMEDİ
Koronavirüs sebebiyle ertelenen uçuşlar, Hadise'nin cenazeye gitmesine engel oldu. Ünlü şarkıcı yaşadığı üzüntüyü Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
İşte Hadise'nin yaptığı o paylaşım…
"Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an."
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