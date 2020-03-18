Milli futbolcu Mehmet Topal ve eşinden koronavirüs önlemi! Markete bile gitmiyor...

Milli futbolcu Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemini aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyrılara uyan çift, markete bile çıkmadıklarını söylediler.

Milli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, koronavirüs nedeniyle eve kapandı.

Milli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, koronavirüs nedeniyle eve kapandı. Selda Topal, "15 gündür evden markete dahi çıkmadım. Evimizi sirkeli suyla dezenfekte ediyorum. Tabii Mehmet'in idmanlara gitmesi ve maçlara çıkmasından dolayı, aklım hep onda..." dedi.