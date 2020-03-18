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Milli futbolcu Mehmet Topal ve eşinden koronavirüs önlemi! Markete bile gitmiyor...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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ÜNLÜ ÇİFTİN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ! MARKETE BİLE GİTMİYOR...

Milli futbolcu ve eşi , tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemini aldı. tarafından yapılan uyrılara uyan çift, markete bile çıkmadıklarını söylediler.

Milli futbolcu 'ın eşi , koronavirüs nedeniyle eve kapandı.

Milli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, koronavirüs nedeniyle eve kapandı. Selda Topal, "15 gündür evden markete dahi çıkmadım. Evimizi sirkeli suyla dezenfekte ediyorum. Tabii Mehmet'in idmanlara gitmesi ve maçlara çıkmasından dolayı, aklım hep onda..." dedi.

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