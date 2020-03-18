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Demet Akalın’dan sağlık çalışanlarına moral konseri!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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DEMET AKALIN’DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL KONSERİ!

hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları evde kalmaya davet ederken sağlık çalışanları için de açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında gece gündüz çalışan sağlıkçılara moral vermek isteyen şarkıcı, ‘Virüs bitince hepinize konser vereceğim’ dedi.

koronavirüse karşı vatandaşları evde kalmaya çağırdı ve hesabından, "Evde kal Türkiyem" mesajını paylaştı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan sağlık emekçilerine moral veren popçu, "Virüs bitince hepinize konser vereceğim" dedi.

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