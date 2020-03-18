Demet Akalın’dan sağlık çalışanlarına moral konseri!
Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları evde kalmaya davet ederken sağlık çalışanları için de açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında gece gündüz çalışan sağlıkçılara moral vermek isteyen şarkıcı, ‘Virüs bitince hepinize konser vereceğim’ dedi.
Demet Akalın koronavirüse karşı vatandaşları evde kalmaya çağırdı ve sosyal medya hesabından, "Evde kal Türkiyem" mesajını paylaştı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan sağlık emekçilerine moral veren popçu, "Virüs bitince hepinize konser vereceğim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Osmanlıca sorusu şaşkına çevirdi!
- Taciz davasında karar çıktı!
- Hercai 37. bölüm fragmanı yayınlandı
- Tom Hanks’ten sevindiren haber!
- Sinan Tuzcu’dan CHP’nin duyarsızlığına sert tepki!
- Ünlü çiftin koronavirüs önlemi! Markete bile gitmiyor...
- Mustafa Sandal karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
- 14 gün kuralına uymadı mı? Canlı yayında cevap verdi
- 14 gün kuralına uymadı açıklamasıyla pes dedirtti!
- Game Of Thrones’un yıldızı koronavirüse yakalandı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var?
- MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?
- Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri
- Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?
- Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?