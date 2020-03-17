Sinan Tuzcu’dan CHP’nin duyarsızlığına sert tepki!
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler ve toplantılar iptal edilirken CHP’nin 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi düzenlemesi eleştirilere neden oldu. CHP’nin duyarsızlığına en sert tepki oyuncu Sinan Tuzcu’dan geldi. Ünlü oyuncu CHP'nin kadın kolları kongresi düzenlemesine 'Biz emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz, siz kalkmış kongre düzenliyorsunuz' sözleriyle tepki gösterdi.
Oyuncu Sinan Tuzcu'dan sert tepki! Koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen gerçekleşen İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı, 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi eleştirilere neden oldu.
"KALKMIŞ KONGRE DÜZENLİYORSUNUZ"
Sinan Tuzcu, "Emek verdiğimiz, alın terimizi akıttığımız sahnelerden çekiliyoruz. Ekmeğimizi riske atıp oyun iptal ediyoruz. Halk sağlığı ön planda olmalı diye seyircimizden uzaklaşıyoruz, siz de kalkmış kongre düzenliyorsunuz. Akıl alır gibi değil" diye tepki gösterdi.
HERKESİ EVDE KALMAYA DAVET ETTİ
Sinan Tuzcuoğlu sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla da herkesi evde kalmaya davet etti.
Ünlü oyuncu evinden yaptığı paylaşımına "Evdeyiz ... Evet biraz kuyruğumuz sıkıştı, biraz darlandık, ama şükür iyiyiz. Dolapta yumurta var, yoğurt var, baktık olmuyor yapacağız çılbırı... Evde kalın gözüm. Az sabır... " notunu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Osmanlıca sorusu şaşkına çevirdi!
- Mine Tugay yaşıyla olay oldu! Meğer...
- Taciz davasında karar çıktı!
- Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!
- Ünlü çiftin karantina krizi! 14 gün kuralına uymayınca...
- Esra Erol'da 16 Mart Pazartesi tek parça izle
- Kuruluş Osman’dan büyük başarı! Haftaya damgasını vurdu
- Engin Akyürek ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
- Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’dan yeni haber!
- Kuruluş Osman 15.yeni bölüm 2.fragman
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
- Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?
- Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...