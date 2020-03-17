Sinan Tuzcu’dan CHP’nin duyarsızlığına sert tepki!

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler ve toplantılar iptal edilirken CHP’nin 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi düzenlemesi eleştirilere neden oldu. CHP’nin duyarsızlığına en sert tepki oyuncu Sinan Tuzcu’dan geldi. Ünlü oyuncu CHP'nin kadın kolları kongresi düzenlemesine 'Biz emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz, siz kalkmış kongre düzenliyorsunuz' sözleriyle tepki gösterdi.

Oyuncu Sinan Tuzcu'dan sert tepki! Koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen gerçekleşen İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı, 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi eleştirilere neden oldu.

"KALKMIŞ KONGRE DÜZENLİYORSUNUZ"

Sinan Tuzcu, "Emek verdiğimiz, alın terimizi akıttığımız sahnelerden çekiliyoruz. Ekmeğimizi riske atıp oyun iptal ediyoruz. Halk sağlığı ön planda olmalı diye seyircimizden uzaklaşıyoruz, siz de kalkmış kongre düzenliyorsunuz. Akıl alır gibi değil" diye tepki gösterdi.

HERKESİ EVDE KALMAYA DAVET ETTİ

Sinan Tuzcuoğlu sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla da herkesi evde kalmaya davet etti.

Ünlü oyuncu evinden yaptığı paylaşımına "Evdeyiz ... Evet biraz kuyruğumuz sıkıştı, biraz darlandık, ama şükür iyiyiz. Dolapta yumurta var, yoğurt var, baktık olmuyor yapacağız çılbırı... Evde kalın gözüm. Az sabır... " notunu düştü.