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Sinan Tuzcu’dan CHP’nin duyarsızlığına sert tepki!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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SİNAN TUZCU’DAN CHP’NİN DUYARSIZLIĞINA SERT TEPKİ!

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler ve toplantılar iptal edilirken ’nin 14. düzenlemesi eleştirilere neden oldu. CHP’nin duyarsızlığına en sert tepki oyuncu ’dan geldi. Ünlü oyuncu CHP'nin kadın kolları kongresi düzenlemesine 'Biz emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz, siz kalkmış kongre düzenliyorsunuz' sözleriyle tepki gösterdi.

Oyuncu 'dan sert tepki! Koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen gerçekleşen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı, 14. eleştirilere neden oldu.

"KALKMIŞ KONGRE DÜZENLİYORSUNUZ"

Sinan Tuzcu, "Emek verdiğimiz, alın terimizi akıttığımız sahnelerden çekiliyoruz. Ekmeğimizi riske atıp oyun iptal ediyoruz. Halk sağlığı ön planda olmalı diye seyircimizden uzaklaşıyoruz, siz de kalkmış kongre düzenliyorsunuz. Akıl alır gibi değil" diye tepki gösterdi.

HERKESİ EVDE KALMAYA DAVET ETTİ

Sinan Tuzcuoğlu sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla da herkesi evde kalmaya davet etti.

Ünlü oyuncu evinden yaptığı paylaşımına "Evdeyiz ... Evet biraz kuyruğumuz sıkıştı, biraz darlandık, ama şükür iyiyiz. Dolapta yumurta var, yoğurt var, baktık olmuyor yapacağız çılbırı... Evde kalın gözüm. Az sabır... " notunu düştü.

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