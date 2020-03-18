Bebek’te bulunan Lucca adlı mekandan büyük sorumsuzluk!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından bir dizi önlem alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tüm eğlence mekanlarının kapandığı açıklanmıştı. Ancak Bebek’te bulunan Lucca adlı mekanın bu yasağa uymayarak sabah saatlerinde kapılarını açıp müşteri kabul ettiği görüldü. Mekan, zabıtalar tarafında tekrar kapatıldı.

Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmeye başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi önlem alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında tüm eğlence mekanları, kahveler ve kıraathaneler gibi toplanma mekanlarının kapanması kararlaştırıldı. Ancak Bebek'teki Lucca adlı mekan yasağa rağmen sabah saatlerinde kapılarını açıp müşteri kabul edince büyük tepki çekti

BU NASIL BİR PARA HIRSI?

Bir gece önce koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kapılarını kapatan mekan, ertesi sabah yeniden açılıp müşteri kabul etmeye başlayarak bir skandala daha imza attı.

SEMT SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Saat 13.30'da mekana gelen zabıtalar, kurallara aykırı şekilde hizmet veren mekanı kapattı. Semt sakinleri mekana 'Bu nasıl bir para hırsıdır böyle?" diye tepki gösterdi.

TACİZ SKANDALIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Lucca daha önce de taciz skandalı ile gündeme gelmişti. Mekanın işletmecisi Alper İri, mutfak kısmında bulunan tuvalete giren R.D. isimli genç kadını tuvaletten çıkacağı sırada sıkıştırarak tecavüz etmeye çalışmış, genç kadının çığlıkları sonrası yakayı ele vermişti. R.D.,müşterilerin yardımı ile tecavüzden son anda kurtulurken işletmeci Alper İri ise oradan kaçmıştı.