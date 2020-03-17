Ünlü oyuncu Murat Karasu taciz davasından beraat etti!
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Murat Karasu, yönetmeni olduğu bir müzikal setinde 22 yaşındaki asistanını taciz ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.
Bir müzikalin yönetmenliğini üstlenen ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Murat Karasu, provalarda sakatlanan Zehra Y.'nin yanına gidip ayağına masaj yapmaya başladı. Sonra masaj, iddiaya göre cinsel tacize dönüştü. Olayın ardından genç kız, Karasu'dan şikayetçi oldu.
İddiaları yalanlayan Karasu; genç kızın, asistanı olmadığını ve oyuncu kadrosuna giremediği için kendisine iftira attığını savundu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından taciz iddialarıyla ilgili dava açıldı.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ünlü oyuncu yaşanan taciz olayını reddederek genç kızın kendisinin asistanı olmadığını, oyuncu kadrosuna giremediği için ve projeden çıkarılacağını düşündüğü için hakkında asılsız bir iddiada bulunmuş olduğunu beyan etti.
BÖLÜM BAŞKANI TANIK OLDU
Karasu'nun taciz ettiği iddia edilen genç kızın okuduğu okulda Bölüm Başkanı olan Alev R.'nin tanık olarak ifadesine başvuruldu. Murat Karasu'yu öğrenciliğinden beri tanıyan Alev R., 'Sanığı öğrenciliğinden beri tanırım. Kendisi okulumuzda 14 yıl kadar çalıştı. Ben olay günü orada değildim. Olayı müşteki olan öğrencimiz Sevde'nin bana anlatması ile öğrendim. Ben olayı görmedim. Fakat sanık Murat Karasu'yu iyi tanırım. Böyle bir olayı gerçekleştirecek biri değildir' dedi.
BERAAT ETTİ
Mahkeme, yapılan yargılama sonucu ünlü oyuncunun beraatına karar verdi. Verilen beraat kararında, genç asistanın, maruz kaldığı iddia edilen eylem sırasında olay yerine çok yakın mesafede Kültür Merkezi'nin direktörünün bulunduğu, bu kişinin pozisyon olarak Karasu'dan üst konumda bulunduğu, tacize maruz kalan genç kadının o anda sessiz kalmasının normal olmadığı anlatıldı. Üniversitedeki yetkilileri tarafından duruma tepki konulmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi genç kızın akabinde provalara devam ederek beyanlarının çelişkili olduğu kaydedildi.
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