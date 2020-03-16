16 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Demet Akalın isyan etti: Milet canıyla uğraşırken…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.03.2020
ABONE OL
DEMET AKALIN İSYAN ETTİ: MİLET CANIYLA UĞRAŞIRKEN…

koronavirüs üzerinden insanları dolandıranlara sosyal medyadan isyan etti. "'ndan geliyoruz, koronavirüs testi yapacağız" diyerek evlere giren ve hırsızlık yapanlara ateş püsküren Akalın, “Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. Allah cezanızı versin ne diyeyim.” dedi.

, "'ndan geliyoruz, koronavirüs testi yapacağız" diyerek insanları dolandıranlara ateş püskürdü.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Şarkıcı, hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerini uyardı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:

'Bakanlıktan gelip koronavirüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin! İnsanlar bu kadar kötü olamaz. Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. Allah cezanızı versin ne diyeyim.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA