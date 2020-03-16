Demet Akalın isyan etti: Milet canıyla uğraşırken…

Demet Akalın koronavirüs üzerinden insanları dolandıranlara sosyal medyadan isyan etti. "Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz, koronavirüs testi yapacağız" diyerek evlere giren ve hırsızlık yapanlara ateş püsküren Akalın, “Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. Allah cezanızı versin ne diyeyim.” dedi.

Demet Akalın, "Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz, koronavirüs testi yapacağız" diyerek insanları dolandıranlara ateş püskürdü.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerini uyardı.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:

'Bakanlıktan gelip koronavirüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin! İnsanlar bu kadar kötü olamaz. Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. Allah cezanızı versin ne diyeyim.

