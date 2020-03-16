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İspanya'da Hercai rüzgarı! Ödülleri sildi süpürdü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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İSPANYA'DA HERCAİ RÜZGARI! ÖDÜLLERİ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi şimdi de 'yı kuşattı. ve ’nün başrolündeki dizi, Nova TV’nin düzenlendiği törende toplam yedi ödül birden alarak bizlere gurur yaşattı.

Yayınlandığı ilk bölümden beri ekranın en çok izlenen dizilerinden olan , başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

��DÜLLERİ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Atv'nin başarılı dizisinin 'da yayınlandığı kanal olan Nova TV, "TV Dizi Ödülleri" için bir halk oylaması düzenledi. Hercai ise neredeyse tüm ödülleri kazandı.

İspanyollar'ın oylarıyla 'En İyi Dizi: Hercai', 'En İyi Türk Dizisi: Hercai', 'En İyi Çift: Reyyan ve Miran (ReyMir)', 'Mr. Nova Ödülü: Akın Akınözü', 'En İyi Kadın Oyuncu: Ebru Şahin', 'En İyi Kötü Karakter: Nasuh', 'En İyi Gerilim Sahnesi: Nasuh ve Azize' olmak üzere yedi kategoride ödülleri topladı.

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