İspanya'da Hercai rüzgarı! Ödülleri sildi süpürdü
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai şimdi de İspanya'yı kuşattı. Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün başrolündeki dizi, Nova TV’nin düzenlendiği törende toplam yedi ödül birden alarak bizlere gurur yaşattı.
Yayınlandığı ilk bölümden beri ekranın en çok izlenen dizilerinden olan Hercai, başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.
��DÜLLERİ SİLDİ SÜPÜRDÜ
Atv'nin başarılı dizisinin İspanya'da yayınlandığı kanal olan Nova TV, "TV Dizi Ödülleri" için bir halk oylaması düzenledi. Hercai ise neredeyse tüm ödülleri kazandı.
İspanyollar'ın oylarıyla 'En İyi Dizi: Hercai', 'En İyi Türk Dizisi: Hercai', 'En İyi Çift: Reyyan ve Miran (ReyMir)', 'Mr. Nova Ödülü: Akın Akınözü', 'En İyi Kadın Oyuncu: Ebru Şahin', 'En İyi Kötü Karakter: Nasuh', 'En İyi Gerilim Sahnesi: Nasuh ve Azize' olmak üzere yedi kategoride ödülleri topladı.
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