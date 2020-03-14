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Ceyda Düvenci caniyi sosyal medyadan ifşa etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.03.2020
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CANİYİ SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ

, bir kediyi ezip kaçan aracı, hesabından ifşa etti. Kediye çarpıp yoluna devam eden kişiye tepki gösteren Düvenci, "Hayatına devam ediyor, arkasına bile bakmadı. Veterinere bile götürmedi." diyerek isyan etti.

Oyuncu , yolda bir kediyi ezip kaçan bir aracı sosyal medyadan ifşa etti.

Çapıp yoluna devam eden kişiye tepki gösteren Düvenci paylaşımına şu notu ekledi:

"Kalpsiz, vicdansız. Peşinden korna çalarak gittim ama nasıl gaza basıyor bir bilseniz... Hayatına devam ediyor, arkasına bile bakmadı. Veterinere bile götürmedi. Bu plakayı gördüğünüzde kornaya basın, şaşırsın" diyerek, tepki gösterdi.

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