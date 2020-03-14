Ceyda Düvenci caniyi sosyal medyadan ifşa etti

Ceyda Düvenci, bir kediyi ezip kaçan aracı, sosyal medya hesabından ifşa etti. Kediye çarpıp yoluna devam eden kişiye tepki gösteren Düvenci, "Hayatına devam ediyor, arkasına bile bakmadı. Veterinere bile götürmedi." diyerek isyan etti.

Oyuncu Ceyda Düvenci, yolda bir kediyi ezip kaçan bir aracı sosyal medyadan ifşa etti.

Çapıp yoluna devam eden kişiye tepki gösteren Düvenci paylaşımına şu notu ekledi:

"Kalpsiz, vicdansız. Peşinden korna çalarak gittim ama nasıl gaza basıyor bir bilseniz... Hayatına devam ediyor, arkasına bile bakmadı. Veterinere bile götürmedi. Bu plakayı gördüğünüzde kornaya basın, şaşırsın" diyerek, tepki gösterdi.