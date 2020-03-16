Burcu Esmersoy ve Allan Hakko ilk kez yakalandı!

Burcu Esmersoy, bir yıl evli kaldığı Berk Suyabatmaz'dan boşanmasının ardından gönlünü Allan Hakko'ya kaptırmıştı. İkili önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de birlikte görüntülendi. Çiftin birbirine aşk dolu bakışları da objektiflere yansıdı.

2019 Eylül'de boşandığı Berk Suyabatmaz'dan sonra gönlünü Allan Hakko'ya kaptıran Burcu Esmersoy, önceki akşam sosyetik aşkıyla ilk kez görüntülendi. Çift, basına adeta aşk şovu yaptı...

3 AY SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Sosyetik işadamı Berk Suyabatmaz'dan Eylül 2019'da boşanan Burcu Esmersoy, gönlünü bir süre önce Vakko markasının veliahtı Allan Hakko'ya kaptırmıştı. Aşkları 3 ay önce başlayan 43 yaşındaki sunucu ile sosyetik işadamı, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de birlikte görüntülendi. Koyu sohbet içinde olan sevgililerin birbirlerine aşk dolu bakışları da objektiflere böyle yansıdı.

Mekan çıkışı, gazetecilerle kısa süreli sohbet eden Burcu Esmersoy, "Gördüğünüz gibi her şey yolunda, iyiyiz. İlişkimiz çok güzel gidiyor'' diyerek aşkıyla aracına bindi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken sunucu, aşkının yüzünü böyle sevdi. Esmersoy, sosyetik sevgilisine aşk dolu bakışlar fırlattı. Güzel sunucu gibi Allan Hakko'nun da yüzünde güller açıyordu.